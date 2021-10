Bia Khalifa, declarații exclusive la Antena Stars despre intervenția chirurgicală. Cum a reacționat Dani Mocanu / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- A venit ziua cea mare pentru Simona Halep și pentru partenerul ei de viața, Toni Iuruc! Chiar in aceste momente, cei doi au parasit locuința, pregatiți pentru o nunta de poveste, așa cum amandoi au anunțat. Simona Halep și Toni Iuruc vor spune in cateva momente cel mai important „Da” din viața lor,…

- Ana Mocanu a ajuns la varsta de 34 de ani și a marturisit in exclusvitate la Antena Stars ca are un regret foarte mare. Astfel, dansatoarea și-a deschis sufletul și a vorbit pe indelete despre lucrul care o macina cel mai tare.

- In urma cu aproximativ o luna, Cristian Daminuța anunța desparțirea de partenera lui de viața, de femeia care l-a facut tata pentru prima oara, insa acum lucrurile au luat o alta intorsatura. Soția celebrului fotbalist a marturisit in direct la Antena Stars ca sunt in proces de impacare și așteapta…

- Cristina Cioran este in culmea fericirii de cand și-a adus fetița acasa! Micuța Ema a fost externata din spital, iar acum vedeta nu o scapa o clipa din ochi, iar bebelușul se bucura de toata atenția parinților ei. Cristina Cioran a recunoscut ca este extrem de emoționata și ca a așteptat acest moment…

- Decesul lui Nicolae Dolanescu a venit ca un șoc in lumea muzicii romanești. Soția lui a ramas extrem de indurerata și nici macar nu ii vine sa creada ca soțul ei nu mai este langa ea, ca nu mai este in viața. Cu toate acestea, și-a adunat toate puterile și a oferit marturisiri cutremuratoare despre…

- La doar 20 de ani, Bia Khalifa are operații peste operații, insa tanara excentrica nu se oprește aici și iși va mai face alte doua intervenții. Aceasta le-a povestit urmaritorilor de pe Instagram ca urmeaza sa se opereze iar, de data aceasta in Iran.

- Jean de la Craiova face parte din juriul show-ului Splash! Vedete la apa, alaturi de Iulia Albu și Nea Marin. De cand producatorii emisiunii au dat vestea cea mare, toți internauții s-au intrebat faca celebrul manelist este dispus sa renunțe la muzica pentru a fi om de televiziune. Iata ce decizie a…

- Bia Khalifa iubește din nou! Fosta concurenta iUmor a povestit despre noua sa cucerire la Antena Stars și a povestit detalii incendiare din intimitatea sa. De asemenea, fosta iubita a lui Dani Mocanu a oferit mici indicii despre noua sa cucerire, astfel ca a precizat ca este un trapper celebru care…