Bezna de pe soselele din Prahova face victime. Un biciclist cazut pe carosabil a murit dupa ce a fost calcat de masina Un grav accident rutier, in urma caruia un barbat de 46 de ani și-a pierdut viața s-a produs, duminica seara, pe raza localitații Aluniș din județul Prahova. Potrivit IPJ Prahova, accidentul s-a produs in Aluniș, pe DJ 101T, fiind anunțat la numarul unic 112 in jurul orei 18:30. Din primele informații, un barbat in varsta de 27 de ani aflat la volanul unui auto care cicula pe direcția Livadea catre Aluniș a acrosat un barbat de 46 de ani, care se afla cazut pe partea carosabila, langa o bicicleta. In urma ranilor suferite, barbatul de 46 de ani a fost declarat decedat de… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

