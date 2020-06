Stiri pe aceeasi tema

- Cuplul de artisti format din Jay-Z si Beyonce sunt acuzati de incalcarea drepturilor de autor in piesa „Black Effect” de catre coregrafa Lenora Stines care sustine ca cei doi i-au inregistrat vocea si au folosit-o in cantec fara permisiune sa.

- Jay-Z si Beyonce au fost actionati in judecata pentru incalcarea drepturilor de autor in piesa „Black Effect” de coregrafa si profesoara Lenora Stines, care sustine ca artistii i-au inregistrat vocea si au folosit-o in cantec fara permisiunea ei si fara a mentiona-o, scrie Billboard, potrivit news.ro.Melodia…

- Dupa revenirea in spațiul public, Tekashi 6ix9ine a inceput sa aiba tot felul de probleme. Prima a fost aceea a piesei GOOBA, care a fost data jos de pe Youtube pentru cateva minute, pentru ca aceasta ar fi folosit niște sample-uri pe care nu le-ar fi cumparat. De data aceasta 6IX9INE este dat in judecata...…

- Beyonce a donat 6 milioane de dolari pentru eforturile organizatiilor de a ameliora efectele provocate de noul coronavirus. Beyonce a aplaudat inițiativa #startsmall a CEO-ului Twitter, Jack Dorsey, cu care si-a unit fortele prin intermediul propriei sale fundatii, BeyGOOD. Impreuna, cei doi au hotarat…

- Judecatoria Constanta a suspendat cercetarea specifica in dosarul in care trei constanteni au fost deferiti justitiei dupa referendumul national organizat in iulie 2012 pentru demiterea presedintelui Romaniei. Cauza a fost instrumentata de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- In acest weekend Beyonce și Jay Z au aniversat 12 ani de casnicie, dar data la care aceștia s-au cunoscut nu este tocmai clara. Jay a menționat intr-un interviu din 2007 ca prima intrevedere a acestora a avut loc in urma cu 10 ani (1997), iar Bey povestea in alt interviu ca avea 18 ani... View Article

- Omul de afaceri Stefan Mandachi a anuntat ca-l da in judecata pe Silviu Gherman, dupa ce comediantul i-a ironizat intr-un filmulet campania de strangere de fonduri impotriva Covid-19, si ii cere daune de un milion de euro.

- Care vin in sprijinul Statului Roman și al cetațenilor lui, in contextul crizei Consiliul de Mediere solicita Guvernului Romaniei adoptarea a doua masuri care, odata implementate, vin in sprijinul Statului Roman și a cetațenilor lui, in contextul crizei reprezentate de epidemia cu COVID-19 Consiliul…