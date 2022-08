Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți tineri care faceau scandal in miez de noapte, pe o strada din Lugoj, au fost surprinși de polițiștii din cadrul Biroul de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Lugoj. Conform comunicatului IPJ Timiș, era vorba de „un grup de persoane in stare vadita de ebrietate, care se manifestau…

- Atat au facut scandal pana au luat amenda de 8000 de lei. Nu a fost destul și s-au dus la secție sa continue „spectacolul”. Finalul este cu… gratii! Poveste de „groaza” in Lugoj. In data de 31.07.2022, in jurul orei 03:30, polițiștii Biroul de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Lugoj, aflați…

- In data de 31.07.2022, in jurul orei 03:30, polițiștii Biroul de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Lugoj, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au surprins la intersecția strazilor Ștrandului cu Nicolae Balcescu din municipiu, un grup de persoane in stare vadita de ebrietate,…

- In data de 31.07.2022, in jurul orei 03:30, polițiștii Biroul de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Lugoj, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au surprins la intersecția strazilor Ștrandului cu Nicolae Balcescu din municipiu, un grup de persoane in stare vadita de ebrietate,…

- La data de 28.07.2022, in jurul orei 01:20, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Lugoj, au fost sesizați cu privire la faptul ca in Piața I.C. Dragan din Lugoj, ar fi izbucnit un conflict spontan intre mai multe persoane. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat…

- Recensamantul Populației și Locuințelor se afla in ultima etapa, cea a colectarii datelor prin interviuri fața in fața. Persoanele care nu s-au autorecenzat și cele care nu au finalizat corect și complet formularele de recensamant au obligația de a raspunde la intrebarile recenzorilor pana pe data de…

- Noaptea trecuta, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Bistrița au oprit pentru control un autoturism care a patruns pe un sector de drum pe care accesul este interzis. La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 29 de ani din Budacu de Sus. Intrucat acesta…

- Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Brașov a fost sesizat, astazi, de catre soția unui barbat, in varsta de 72 ani, din municipiul Brașov. Aceasta anunța faptul ca, astazi, in jurul orei 15.00, in timp ce se afla la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Clinic Județean…