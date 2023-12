Bestjobs: Un sfert din angajati s-au confruntat cu burnout in acest an. Mai mult de jumatate dintre angajati planuiesc o schimbare in cariera pentru inceputul anului 2024, motivati de nevoia unei cresteri salariale

Stiri pe aceeasi tema

- ”Anul 2023 este aproape de final, iar mai mult de 40% dintre angajati spun ca a fost mai bun decat 2022”, arata un sondaj realizat de platforma de recrutare online Bestjobs. Cu toate acestea, 43% dintre angajati si-au cautat un job nou in 2023, alti 24% s-au confruntat cu epuizarea pe plan profesional…

- Mai mult de jumatate dintre angajati planuiesc o schimbare in cariera pentru inceputul anului 2024, motivati de nevoia unei cresteri salariale, releva un studiu publicat, marti, de o platforma de recrutare online. Conform sursei citate, bugetul pe care il aloca pentru sarbatori este mai mare fata de…

- Selly este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din Romania și s-a lansat la doar 12 ani. De-a lungul anilor a reușit sa aiba sute de mii de urmaritori, iar succesul i-a fost garantat datorita muncii pe care a depus-o. Care este „rețeta” secreta pe care a adoptat-o influencerul.

- Primele concedieri ar urma sa aiba loc in urmatoarele saptamani „dar majoritatea vor fi efectuate in urmatoarele 12 luni”, a precizat postul public de televiziune intr-un comunicat de presa. De asemenea, CBC/Radio-Canada intentioneaza sa isi reduca cheltuielile de programare pentru a realiza economii…

- Traim intr-o lume dinamica, cu multe schimbari socio-economice, iar asta are un impact asupra modului in care lumea percepe modul in care ar trebui sa funcționeze lucrurile. Noile statistici arata ca la nivelul anului 2023, un an extrem de greu, peste jumatate dintre angajați sunt nemulțumiți la locul…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Romania are cea mai mare impozitare pe munca si cea mai mica pe capital si a explicat ca trebuie gasit un echilibru, in caz contrar urmand sa apara crize sociale.Premierul a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, daca reducerea impozitarii pe munca…

- Premierul a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, daca reducerea impozitarii pe munca s-ar putea aplica de la 1 ianuarie 2024. “Nu se poate de la 1 ianuarie si am anuntat acest lucru. Am zis ca este primul lucru pe care il are in vedere, dupa ce vedem executiile pana la sfarsitul anului…

- Aproape 5 din 10 angajati romani, respectiv 48%, prefera programul de lucru flexibil, iar 43% isi doresc mai multe zile de vacanta, conform unui sondaj realizat de un furnizor global de spatii flexibile, scrie Agerpres. Cel mai recent raport privind bunastarea angajatilor la nivel global arata ca surprinzator…