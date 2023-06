BestJobs: Care este cel mai stabil domeniu de muncă Peste 40% din totalul aplicarilor au mers, in ultimul trimestru, catre joburi care afiseaza oferta salariala, accentuand nevoia de transparenta din partea angajatorilor, arata platforma de recrutare online BestJobs. Principalul domeniu care a dovedit stabilitate in ultimii ani este cel al Vanzarilor, care are si cea mai mare oferta de joburi in fiecare luna, si unde candidatii se pot angaja pe salarii intre 400 si 600 de euro lunar, ca Lucrator comercial sau pe 1.400 – 1.800 euro net lunar, pe pozitii de management. Ce salarii sunt in contabilitate In Contabilitate, salariile nete sunt intre 800… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Inceputul anului 2023 a adus foarte multe incertitudini, pe fondul zvonurilor despre o posibila criza financiara, dar și al contextului economic local, marcat de inflație și prețuri in creștere pentru traiul de zi cu zi. Astfel, stabilitatea locului de munca a devenit esențiala pentru cei mai mulți…

