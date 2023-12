Stiri pe aceeasi tema

- O noua sala de fitness 18 GYM va fi deschisa la inceputul anului viitor in zona cartierului Tudor Vladimirescu, la Auchan. Frații Ronea, Vlad si Alexandra – antrenori de fitness – continua astfel dezvoltarea lanțului 18GYM Fitness & Beauty.Prin deschiderea celei de a 4 sali 18 GYM in Targu Mureș, Vlad…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Deda au intervenit sambata, 2 decembrie, in jurul orei 8.00, cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD B2, in localitatea Valenii de Mureș, in urma izbucnirii unui incendiu in interiorul unei locuințe situata pe strada Principala. "La sosirea echipajelor…

- Str. Negoiului, transformata in "varianta de ocolire" a strazii Cutezanței. Comisia de Circulație nu cunoaște realitatea din teren! Strada Negoiului, din cartierul Tudor Vladimirescu, este, pe o mare porțiune, destul de ingusta insa riveranii s-au obișnuit și știu sa gestioneze acest lucru. Problema…

- Echipa de baschet masculin din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a prezentat o figura diferita sambata, 4 noiembrie, comparativ cu ultimul meci disputat și pierdut pe terenul propriu, in fața echipei din Ramnicu Valcea. Potrvit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a CSM, etapa…

- Trotinetele electrice din municipiul Targu Mureș, puse la dispoziție de firma de transport Lime, pentru cetațenii orașului, vor intra in conservare. Incepand cu data de 1 noiembrie, trotinetele electrice Lime vor fi scoase din funcțiune pe timpul iernii, pana in perioada primaverii, cand vremea va fi…

- Asociatia Culturala Amphion din Targu Mures, in colaborare cu doua universitati, implementeaza proiectul Student Start-Up 1.0, prin care aproximativ 350 de studenti au obtinut diploma de competente antreprenoriale, iar 14 dintre acestia au castigat finantari cuprinse intre 40.000 si 100.000 de euro,…

- Ziua de sambata, 14 octombrie, a fost una plina de emoții pentru echipa de volei feminin din cadrul Clubului Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș, deoarece echipa de senioare a participat la cel de-al doilea meci din noul sezon competițional. Meciul din Divizia A2 disputat dintre CSU Targu Mureș și…

- Noaptea Alba a Galeriilor (NAG) revine la Targu Mureș sambata, 7 octombrie, in intervalul orar 17.00-00.00, in mai multe galerii de arta și spații independente din localitate. NAG Targu Mureș iși propune și de aceasta data sa puna in valoare inițiativele de arta contemporana și sa creeze un moment de…