Beşiktaş a câştigat campionatul Turciei Echipa Besiktas a castigat, sambata, pentru 16-a oara campionatul Turciei, titlu decis in ultima etapa a sezonului. Besiktas a invins echipa Goztele, in deplasare, scor 2-1, arata News.ro. Echipa campioana a incheiat sezonul cu 84 de puncte, la egalitate cu a doua clasata, Galatasaray, care are insa un golaveraj mai slab. Besiktas va juca in play-off-ul Ligii Campionilor, iar Galatasaray va evolua in turul doi preliminar al LC. Echipele de pe locurile 3 si 4, Fenerbahce si Trabzonspor, vor participa in Conference League, in turul trei preliminar si in turul doi preliminar. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

