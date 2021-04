Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au patruns in locuinta omului de afaceri Bernard Tapie si l-au lovit si legat pe acesta si pe sotia sa, sambata, la Combs-la-Ville, relateaza Le Figaro. Potrivit unor surse din cadrul politiei, cei doi dormeau in momentul in care patru persoane au intrat prin efractie in locuinta…

- Societatea GUZU & KRAFT SRL anunța lansarea proiectul cu titlul „Accesare grant pentru capital de lucru” proiect nr RUE M2-3363 inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii…

- Rica Raducanu (74 de ani) a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19, fiind externat cu puțin timp inainte ca un salon de acolo sa ia foc. Un incendiu a izbucnit vineri dimineața, iar peste 100 de persoane internate au fost evacuate.…

- O agresiune in familie, petrecuta sub ochii copiilor, i-a adus unui barbat de 35 de ani, din Dumbraveni, un dosar penal și evacuarea temporara a acestuia din locuința, in urma emiterii unui ordin provizoriu de protecție pe numele sau.Incidentul a fost semnalat in cursul dimineții de luni, cand ...

- Irina Deaconescu s-a confruntat cu probleme ingrijoratoare de sanatate. Soția fotbalistului Cristi Manea a chemat salvarea la domiciliu. „Era sa ma duc. Ma rog, nu cred ca era sa ma duc, dar așa credeam.” Irina Deaconescu, probleme de sanatate. Soția lui Cristi Manea a chemat salvarea de urgența Irina…

- ”Eu nu sunt chiar periculos, dar nevasta-mea e mai rau. Nu stiu de unde a aparut boala, ea a fost de mai mult timp bolnava si mi-am facut si eu testul. M-au gasit pozitiv. Nevasta-mea e de vineri la spital, iar eu am facut testul tot vineri. Eram acasa, dar pana la urma amandoi am fost internati. Sotia…

- Anunț de lansare a proiectul cu titlul „Granturi pentru capital de lucru” Gelateria Aniela SRL anunța lansarea proiectul cu titlul „Granturi pentru capital de lucru – GELATERIA ANIELA SRL” proiect nr RUE 2182 inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.…

- Eveniment Comunicat de presa / Anunț incepere proiect ,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” ianuarie 5, 2021 13:34 05.01.2021 Anunt incepere proiect ,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” SC.IDEAL COM SRL cu sediul…