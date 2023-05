Stiri pe aceeasi tema

- Romania – Marea Britanie 0-7 a fost LIVE VIDEO exclusiv in AntenaPLAY. Romania a suferit un esec drastic la Nottingham, in al patrulea meci al tricolorilor de la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia I, Grupa A. Tricolorii continua lupta pentru evitarea retrogradarii in Grupa B. Mentin sanse pentru…

- Ioan Ovidiu Sabau a facut o declaratie surprinzatoare dupa ce echipa lui s-a calificat in finala Cupei Romaniei. U Cluj a invins UTA Arad cu 1-0 si va juca finala Cupei Romaniei cu Sepsi. Nelutu Sabau a precizat ca se gandeste la meciul cu FC Voluntari, de lunea viitoare. Ioan Ovidiu Sabau, declaratie…

- Valentina Mihaela Cambei a cucerit trei medalii de aur in proba de 49 de kilograme la Campionatele Europene de Haltere. Pe locul 2 a iesit italiana Giulia Imperio, iar pe 3 ucraineanca Anhelina Lomackynska. Triumful Valentinei Mihaela Cambei a fost transmis LIVE exclusiv in AntenaPLAY. Cambei s-a impus…

- Mesajul scurt al Cristinei Neagu, dupa ce Romania s-a calificat la Campionatul Mondial de handbal. Cristina Neagu a postat doua imagini care au devenit virale intr-un timp record. Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat la Campionatul Mondial de handbal, ce se va desfasura in Danemarca,…

- Nantes – Lyon 1-0, intr-un meci care a fost exclusiv in AntenaPLAY! Nantes s-a calificat in finala Cupei Frantei, dupa o victorie la limita cu Lyon! Golul lui Ludovic Blas a decis soarta semifinalei. Nantes si Lyon sunt doua dintre echipele care au castigat in mai multe randuri trofeul. Nantes s-a calificat…

- Pugilista romana Claudia Nechita a invins-o la puncte pe mexicanca Jennifer Yazmin Carrillo (5-0), joi, in primul ei meci la categoria 57 kg, din cadrul Campionatelor Mondiale de box feminin de la New Delhi. Nascuta la Campulung, Claudia Nechita, de la CSA Steaua, locul cinci la JO de la Tokyo, a dominat-o…

- Napoli s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale UEFA Champions League! Echipa lui Luciano Spalletti a bifat o performanța fabuloasa, unica in istoria clubului din Serie A. Italienii au trecut de Eintracht Frankfurt in optimi, cu scorul general de 5-0, și și-au asigurat locul printre ultimele…

- Meciul Cagliari – Genoa 0-0 a putut fi urmarit exclusiv in AntenaPLAY! Remiza in Serie B, dupa un meci intens! George Pușcaș a semnat doua ocazii mari de gol pentru oaspeți, in prima repriza a duelului din etapa cu numarul 27 din liga a doua italiana. Radu Dragușin a luat cartonaș galben, in timp ce…