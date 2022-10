Stiri pe aceeasi tema

Candidatura Ucrainei pentru gazduirea Cupei Mondiale din 2030 are, printre altele, o semnificație simbolica, fiindca trei țari membre ale Uniunii Europene - Spania, Portugalia și Ucraina - ar organiza campionatul impreuna - a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev…

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca centrala nucleara Zaporijjia din Ucraina va functiona sub supravegherea autoritatilor de la Moscova, dupa ce presedintele Putin a anuntat oficial anexarea la Rusia a regiunii in care se afla instalatia. Centrala, cea mai mare din Europa, a fost…

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Ucraina este pregatita pentru discuții cu Moscova, dar nu cu Vladimir Putin, ci cu un alt președinte rus.

Oleksi Arestovic este unul dintre principalii consilieri ai presedintelui Volodimir Zelenski. Dupa parerea lui, razboiul din Ucraina nu va dura mai mult decat pana in vara 2023. El a vorbit pentru ziarul german "Bild", relateaza Rador.

China și India s-au aratat ferm impotriva posibilitații ca Moscova sa anexeze provincii ucrainene. Dupa șapte luni de razboi in Ucraina, apararea neatenuata a Rusiei este din ce in ce mai subțire in comunitatea internaționala. Mari puteri precum China și Turcia, apropiate de Kremlin, dar care se…

Un fost corespondent BBC la Moscova, Philip Short, autor al carții „Putin: omul din spatele razboiului din Ucraina", a analizat intr-un interviu acordat revistei editata de Universitatea Harvard perspectivele razboiului ruso-ucrainean.

Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat ca armata Rusiei a pierdut in razboiul din Ucraina 5.937 de militari, informeaza Rador. Potrivit ministrului, peste 90% dintre militarii raniți pe front s-au intors deja pe campul de lupta.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca va sprijini ideea reluarii exporturilor rusești de amoniac prin Ucraina doar daca Rusia ii va elibera pe prizonierii de razboi ucraineni, relateaza Rador.