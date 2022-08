Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Berlin a infiintat un holding pentru a realiza o posibila nationalizare a Gazprom Germania, afacerea cu energie abandonata de compania Gazprom din Rusia in luna aprilie, informeaza, duminica, publicația Welt am Sonntag, citata de Reuters.

- Germania ar trebui sa contribuie la costurile implicate de arsenalul nuclear al Frantei, in conditiile in care amenintarea unui razboi nuclear cu Rusia planeaza asupra Europei, a afirmat politicianul veteran german Wolfgang Schaeuble, intr-un interviu publicat sambata in Welt am Sonntag, transmite Reuters.

- Guvernul de la Paris se pregateste de o intrerupere totala a livrarilor de gaze rusesti, pe care o vede ca fiind cel mai probabil scenariu in planificarea sa, a afirmat duminica ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters. In conditiile in care aproximativ 17% din aprovizionarea…

- Guvernul german a deschis miercuri calea pentru desfasurarea de trupe in cadrul misiunii de mentinere a pacii EUFOR ALTHEA a Uniunii Europene pe teritoriul Bosniei si Hertegovinei, pentru prima data in ultimii zece ani, in conditiile cresterii ingrijorarilor cu privire la o posibila raspandire a…

- In luna mai, Rusia a decis sa nu mai aprovizioneze cu gaze Gazprom Germania, care a fost filiala germana a Gazprom, dupa ce Berlinul a pus compania sub conducerea fiduciara din cauza invaziei Rusiei in Ucraina. De atunci, autoritatea de reglementare a energiei Bundesnetzagentur, in calitate de mandatar,…

- Sanctiunile impuse de Rusia impotriva companiei Gazprom Germania si a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii si utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achizitiile din alte surse, scrie duminica ziarul Welt am Sonntag, preluat de Reuters.

