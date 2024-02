Stiri pe aceeasi tema

- Actorul roman Sebastian Stan a fost premiat cu Ursul de Argint pentru rolul sau din productia "A Different Man" (SUA), in regia lui Aaron Schimberg, la cea de-a 74-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin.

- Productia "Dahomey", in regia lui Mati Diop, a fost recompensata sambata seara cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 74-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin. Ursul de Argint pentru cea mai buna interpretare in rol principal a fost acordat actorului roman Sebastian…

- Ramasesem datoare cu Dahomey, al regizoarei franco-senegaleze, Mati Diop, aflata deja la a doua generație, și care a speculat repatrierea unor obiecte de arta in actualul Benin, recuperate de la coloniștii francezi.

- Au inceput inscrierile la Concursul Național de Creație din cadrul Festivalului „Lucian Blaga” Sebeș, ediția 2024 Primaria Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizeaza, in luna mai 2024, o noua ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, una dintre cele mai longevive și prestigioase…

- Zoran Timic, 60 de ani, un fost lider al Delije Sever, galeria-ultras a Stelei Roșii Belgrad, povestește cum s-a planuit „neutralizarea” lui Drazen Petrovic, faimosul baschetbalist croat al rivalei Cibona Zagreb, cum a fost prima lupta pe care a dus-o la 18 ani și cum i s-a parut intrarea in peluza…

- Un urs negru asiatic care a fost gasit intr-o gradina zoologica abandonata din estul Ucrainei, numit Yampil dupa locul de unde a fost salvat, la cinci luni dupa invazia Rusiei din 2022, a ajuns vineri la noua sa casa permanenta din Scoția, transmite Reuters.

- Documentarul „Mrs. Buica”, in regia lui Eugene Buica, are premiera in cinematografele din Romania in data de 8 decembrie 2023, dupa selecția in competiția locala la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Filme Documentare ASTRA. Impertinența, autenticitate, umor și melodrama. Veniți pe…

- Festivalul Internațional „Craiova Muzicala”, eveniment cultural de prestigiu dedicat frumuseții și diversitații muzicii clasice și contemporane, continua cu doua concerte și doua recitaluri memorabile.Ziua de 5 decembrie vine cu “Rock the Symphony” un concert (sold out) de fuziune al orchestrei Filarmonicii…