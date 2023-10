Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu a declarat ca are de gand sa participe din nou la Eurovision, chiar și pentru alta țara. Artistul vrea sa impresioneze pe toata lumea cu un look extravagant, iar acum a vorbit despre aceasta schimbare.„Eu vreau sa merg din nou la Eurovision, vreau sa-l caștig. Am o piesa geniala și…

- Meduza a lansat EP-ul „Meduza”. Proiectul prezinta doua laturi ale versatilitații MEDUZA. Room 1 este alcatuita din cele mai celebre piese ale lor, cum ar fi „Piece Of Your Heart” Ft Goodboys (a ajuns pe locul 2 in topurile single din Marea Britanie), „Lose Control” Ft Becky Hill, „Paradise” Ft Dermot…

- In 2016, BBC a lansat un documentar care a avut mare succes. Proiectul a fost considerat cea mai ușoara varianta de a promova Romania și a fost apreciat de straini. De atunci, documentarul a fost premiat de 30 de ori.

- Proiectul care permite plata cu cardul la piața se extinde in noua orașe din Romania, acestea fiind Alexandria, Satu Mare, Fagaraș, Targu Mureș, Timișoara, Tulcea, Vaslui, Bacau și Craiova. Proiectul a inceput in anul 2019 și este dezvoltat de Mastercard și Asociația Administratorilor de Piețe din Romania…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Timisoara (AETM), Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM), Asociatia Elevilor din Bacau (AEBc) si Asociatia Valceana a Elevilor (AVE) critica profund reforma adusa burselor in proiectul metodologiei…

- “Construcția și finalizarea centrelor pentru mari arși reprezinta o componenta importanta a proiectelor de investiții și de dezvoltare a sistemul sanitar din Romania, pe care le deruleaza Ministerul Sanatații in parteneriat cu autoritațile locale din intreaga țara. Responsabilitatea, profesionalismul…

- Ministerul Sanatatii anunta, luni seara, ca a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Strategiei nationale de vaccinare in Romania pentru perioada 2023 – 2030. Institutia precizeaza ca, in perioada 2009 – 2020, acoperirile vaccinale impotriva difteriei, tetanosului,…

- Muzica de inalta calitate, artiști de mare valoare și 300 de oameni legați prin limbajul comun al muzicii. Este rezumatul unei seri de poveste petrecute vineri, 4 august, in Parcul Rozelor. Atunci, peste 2.500 de spectatori stranși sa asculte, in premiera pentru Romania, un concert vocal-simfonic cu…