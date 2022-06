Stiri pe aceeasi tema

- Preturile alimentelor au avut o crestere accelerata in ultima perioada, iar oamenii sunt disperati din cauza ca platesc din ce in ce mai multi bani pe un cos cu mult mai putine alimente in el decat anul trecut. Cresterile sunt ingrijoratoare, iar pretul la unele alimente a crescut chiar si cu aproape…

- ”Prețul unei caserole de mititei, mancare cu tradiție la romani, a crescut și pana la 39 lei iar pretul mustarului s-a dublat. La fel si painea, pretul ingrașamintelor a crescut cu 400% fata de anul trecut. Razboiul din Ucraina și scumpirea combustibilului au generat cresterea preturilor la toate…

- Prețul uleiului de floarea soarelui crește de la o saptamana la alta, din cauza conflictului din Ucraina. Dupa ce Rusia a limitat exportul, interesul s-a mutat catre uleiul de rapița și porumb cu conținut oleic ridicat, dar nici in cazul lor prețurile nu sunt de neglijat. Rusia a fost cea care a…

- Intr-un singur an, materialele folosite in construcții s-au scumpit cu 80 de procente. De vina sunt prețurile uriașe la energie electrica, gaze naturale și transport, iar specialiștii din domeniu se tem ca ne-am putea confrunta cu o criza a materiilor prime. Asta va duce automat la locuințe mai scumpe.O…

- Razboiul din Ucraina are un impact dramatic asupra economiei grecesti. Pretul combustibililor a crescut galopant, iar multi soferi eleni merg sa alimenteze in Bulgaria. Prețul litrului de benzina a ajuns la echivalentul a doi dolari si 20 de centi.

- Pretul titeiului Brent a crescut vineri cu peste 1%, la peste 120 de dolari pe baril, in timp ce traderii au evaluat impactul unui atac cu rachete asupra unei instalatii de distributie a petrolului din Arabia Saudita si o posibila eliberare de petrol din rezervele strategice de catre Statele Unite…

- ANALIZA| Cum va influența razboiul din Ucraina prețul metalelor prețioase și industriale ANALIZA| Cum va influența razboiul din Ucraina prețul metalelor prețioase și industriale Pe langa prețul gazelor naturale și al petrolului, conflictul din Ucraina poate influența și prețul nichelului, și pe cel…

- Preturile graului si rapitei au ajuns la noi recorduri: 450 euro/tona, respectiv 850 euro/tona, dar s-au temperat spre finalul zilei. Dupa ce vineri, 4 martie, graul a spart pragul de 400 euro/tona, luni a ajuns in jurul pranzului la 450 euro/tona, iar apoi s-a termperat, la finalul zilei, bursa EuroNext…