Bere NATO cu gust de securitate In Finlanda a fost lansata o bere pentru a sarbatori cererea de aderare a acestei țari la NATO. Proprietarul unei mici fabrici de bere din Savonlinna, Petteri Vanttinen, in varsta de 42 de ani, a decis sa sarbatoreasca lansand o noua bere in cinstea alianței militare. Savonlinna, care se afla la doar 50 de kilometri […] The post Bere NATO cu gust de securitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

