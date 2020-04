Berarii României lansează campania #MancareDeSuflet #SOSHoReCa Asociatia Berarii Romaniei initiaza #MancareDeSuflet #SOSHoReCa, o campanie care isi propune sa atraga atentia consumatorilor asupra situatiei economice din sectorul ospitalitatii, puternic afectat de intreruperea activitatii pe perioada starii de urgenta, informeaza asociatia printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES.



"Spre deosebire de alte sectoare, vanzarile pierdute de industria ospitalitatii in aceasta perioada nu pot fi recuperate in niciun fel, cele mai afectate fiind business-urile mici si de familie, multe dintre ele aflandu-se deja la un pas de faliment. Campania #MancareDeSuflet… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Altex Romania lanseaza campania #impreuna prin care isi propune, alaturi de clientii sai, sa investeasca peste un milion de euro in modernizarea sectiilor de Terapie Intensiva din spitale din Romania, informeaza compania. In urma acestei investitii, vor fi dotate cu ventilatoare si monitoare…

- In aceasta perioada, oricat am dori sa ne protejam de evenimentele care zdruncina ritmul obișnuit al vieții, este imposibil. Pe masura ce raspandirea Covid–19 produce din ce in ce mai multa ingrijorare in randul nostru, al adulților, este firesc sa ne gandim și la felul in care aceasta pandemie poate…

- Ford Romania a lansat campania #StaiAcasa, iar in cadrul acesteia a fost introdus și serviciul pentru clienți denumit "Door-to-door". Noul serviciu contra cost este disponibil la nivel național și presupune preluarea mașinii de acasa sau de la sediul clientului și retunarea acesteia de catre consilierii…

- Platforma online de rezervari de cazare la gazde individuale — Airbnb — extinde perioada în care utilizatorii pot anula rezervarile fara nicio plata, în conextul situației actuale legate de pandemia COVID-19 și anunța lansarea unui fond de 250 de milioane de dolari pentru plata…

- Iuliana Tudor si Crucea Rosie Romana lanseaza campania nationala de strangere de fonduri “Romania salveaza Romania” Donatiile pot fi facute si prin intermediul site-ului Crucii Rosii Romane: www.crucearosie.ro . Sau direct in contul campaniei RO59BRDE410SV24517324100 (Lei), deschis la BRD Agentia Piata…

- Ministerul Justiției (MJ) a lansat o campanie de informare cu privire la pedepsele aplicabile in cazul infracțiunilor savarșite in timpul starii de urgența. Astfel, se aduce in atenția opiniei publice faptul ca incalcarea legii penale este pedepsita mai dur in aceasta perioada, potrivit Mediafax.Campania…

- Ziarul Unirea O noua inovație CiuGOODeana: Primaria comunei Ciugud lanseaza Aprozarul virtual, pentru a sprijini producatorii locali in perioada de criza O noua inovație CiuGOODeana: Primaria comunei Ciugud lanseaza Aprozarul virtual, pentru a sprijini producatorii locali in perioada de criza Primaria…

- Uniunea Naționala a Barourilor din Romania, vocea la nivel național a profesiei de avocat, lanseaza campania Viața in instanța. Demersul reprezinta implicarea UNBR in problema suprasolicitarii din...