- Denzel Curry a lansat remix-ul piesei “Walkin” in colaborare cu Key Glock. Remix-ul va fi prezent pe „Melt My Eyez See Your Future (Deluxe).” Consecvența lui Denzel Curry a fost expusa in repetate randuri. Lansarea lui “Melt My Eyez See Your Future” a afirmat acest lucru. Rapper-ul și-a dezvaluit cel…

- Dupa ce anul trecut a colaborat a Dony pentru melodia „Live my dream” iata ca revine in atenția fanilor Karim, puștiul de 15 ani care iși dorește o cariera solida in muzica. De data aceasta solistul a lucrat cu Nosfe iar in continuare puteți afla toate detaliile acestei noi colaborari intre cei doi…

- La aproape doua luni de cand s-a lansat, dupa sute de mii de vizualizari pe YouTube și stream-uri in Spotify, „Heal Your Soul”, piesa lui Manuel Riva in colaborare cu Alexandra Stan, poate fi ascultata in 4 versiuni diferite de remix. Manuel Riva, Bombs Away, The HIDD3NS și Johnny Made This, au creat,…

- Conan Gray a lansat single-ul “Yours”, care va fi prezent pe albumul „Superache”, disponibil incepand cu data de 24 iunie. Conan a crescut așteptarea pentru album cu piesa „Memories”, lansata luna trecuta. Piesa a strans deja peste 19 milioane de stream-uri Spotify și 4 milioane de vizualizari pe YouTube. Publicatia…

- Matteo, cantarețul, compozitorul și producatorul dancehall și reggae, „parintele” hitului Panama, colaboreaza cu Idahams, cantaretul, compozitorul și producatorul nigerian, pentru piesa „A Little Bit”, perfecta pentru playlistul acestei veri, care se anunta plina de distractie si relaxare. Recent, hitul…

- Renumitul artist britanic Ed Sheeran a lansat un remix al piesei "2step" in colaborare cu Lil Baby, iar videoclipul a fost filmat in Kiev, Ucraina inainte de izbucnirea conflictului armat, pe 24 februarie.Melodia originala a aparut pe cel de al cincilea album al sau, intitulat " " si lansat in anul…

- Sonja vine cu un fresh new tune. Piesa pop dance este compusa și produsa in studiourile DeMoga Music. “Don’t Say Goodbye” vine cu o completare a poveștii melodiei “Runaway” și este lansata de de Excellence Media Production Europe. Don’t Say Goodbye este o una dintre producțiile cele mai apropiate…

- Diana Serban sau Serena, asa cum este cunoscuta in lumea showbiz-ului, este artista care a reusit sa ajunga in topurile internationale inca de la prima piesa lansata, „Safari”, ce continua sa creasca zilnic pe YouTube. In prezent, piesa are peste 222 milioane de accesari doar pe aceasta platforma.