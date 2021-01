Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat in decembrie in Romania, in contumacie, la cinci ani de inchisoare intr-un dosar de restituiri ilegale („Ferma Baneasa”, n.red.), miliardarul franco-israelian al diamantelor, Beny Steinmetz, va fi judecat de luni in Elvetia intr-o afacere de coruptie legata de licente de minerit in Guineea,…

- Unul dintre investitorii in afacerea eșuata de la Roșia Montana, miliardarul Beny Steinmetz, condamnat in decembrie in Romania, in contumacie, la cinci ani de inchisoare intr-un dosar de restituiri ilegale („Ferma Baneasa”), va fi judecat de luni in Elvetia. Este vorba despre o afacere de coruptie legata…

- Miliardarul franco-israelian Beny Steinmetz, condamnat in decembrie in Romania, in contumacie, la cinci ani de inchisoare intr-un dosar de restituiri ilegale (Ferma Baneasa), va fi judecat de luni in Elvetia intr-o afacere de coruptie legata de licente de minerit in Guineea, in timpul presedintiei lui…

- Miliardarul franco-israelian Beny Steinmetz, condamnat in decembrie in Romania, in contumacie, la cinci ani de inchisoare intr-un dosar de restituiri ilegale ("Ferma Baneasa", n.red.), va fi judecat de luni in Elvetia intr-o afacere de coruptie legata de licente de minerit in Guineea, in timpul presedintiei…

- Miliardarul franco-israelian Beny Steinmetz, condamnat in decembrie in Romania, in contumacie, la cinci ani de inchisoare intr-un dosar de restituiri ilegale (Ferma Baneasa), va fi judecat de luni in Elvetia intr-o afacere de coruptie legata de licente de minerit in Guineea, in timpul presedintiei lui…

- ”Dupa cinci ani de la ultima vizita a presedintelui Romaniei in Republica Moldova, vizita presedintelui Klaus Iohannis de la sfarsitul acestui an este o vizita importanta pentru tara noastra si speram sa insemne primul pas intr-o colaborare de durata si productiva intre tarile noastre”, a anunțat Maia…

- Omid Ghannadi este arhitectul de la Visuri la cheie și un personaj indragit de pe micul ecran. A venit din Iran pe vremea cand avea doar 14 ani și spune ca s-a adaptat foarte bine la țara noastra. „Fiind crescut doar de mama și avand frați mai mari in strainatate, la varsta de 14 ani fratele meu cel…

- Romania a ajuns sa depașeasca 5.000 de cazuri zilnice de coronavirus și aproape 100 de decese, dar autoritațile nu au de gand sa reimpuna starea de urgența. Totuși, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat, vineri seara, ca decretarea starii de urgența, așa cum a mai fost in primavara, timp de…