Stiri pe aceeasi tema

- ”Colegul nostru, Cosmin Andrei, cunoscutul jurnalist al emisiunii "Viața Satului", s-a stins din viața la numai 44 de ani. Cosmin Andrei a lasat in urma o cariera impresionanta, la Televiziunea Romana. Inca de la inceput, numele sau a fost legat de una dintre cele mai longevive emisiuni de televiziune…

- 2020 a fost un an dezastruos pentru George Burcea. In prima jumatate a anului actorul de 32 ani s-a desparțit de mama copiilor sai, Andreea Balan, și, colac peste pupaza, a fost prins drogat la volan. Și, mai nou, a parasit ”Ferma. Orașeni vs. Sateni” (Pro Tv) dupa o accidentare. Din fericire, este…

- Este vorba de unul din discurile de aur turnate in ediție limitata cu ocazia implinirii a 50 de ani de la lansarea faimoasei ”Strangers in the Night”- a lui Frank Sinatra (1966). Discul jubiliar, facut din aur de 24 karate, a fost turnat in doar 5000 de bucați, toate inseriate, care s-au vandut in doar…

- Proiectul continua cu reconstrucția in totalitate a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii Marie S. Curie, astfel incat sa asigure standarde de tratament ca in Vestul Europei tuturor copiilor internați aici, indiferent de patologie. Inspirata de experiența Copiilor-Veterani, care au purtat deja lupta…

- Benny Adegbuyi (35 de ani) il va infrunta pe 7 noiembrie, in Olanda, pe Badr Hari (35 de ani), intr-o supergala de kickboxing. Luptatorul roman a dezvaluit cum se pregatește pentru cel mai tare meci de kickboxing al anului și a povestit ca fanii rivalului marcoan o asalteaza cu mesaje pe soția sa. „Cred…

- Cea mai mare organizație de kickboxing din lume, Glory, a anunțat astazi faptul ca romanul Benny Adegbuyi il va infrunta pe 7 noiembrie, in Olanda, pe Badr Hari, cel mai cunoscut luptator al planetei. Invingatorul dintre cei doi va lupta anul viitor pentru centura mondiala a greilor. In varsta de 35…

- Greul din Glory, aiudeanul Benjamin Adegbuyi va da piept cu legenda kickbox-ului, marocanul Badr Hari. Evenimentul a fost reporgramat dupa ce inițial a fost anunțat pe 20 iunie la Rotterdam, dar din cauza pandemiei de coronavirus s-a anulat. Acum, reprezentanții Glory au anunțat ca meciul va avea loc…

- Poliția olandeza a anunțat marți ca a destructurat cel mai mare laborator de producere a cocainei descoperit vreodata în țara, acesta fiind ascuns într-un fost centru de echitație dintr-o zona rurala din nord-estul țarii, relateaza AFP și Dutch Review.Cel puțin 17 persoane, majoritatea…