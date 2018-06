Stiri pe aceeasi tema

- "Am venit (la biroul presedintelui Camerei Deputatilor - n.r.) sa vorbim despre programul de guvernare, despre implementarea programului de guvernare. (...) Nu am discutat despre desecretizarea memorandumului cu privire la mutarea ambasadei. (...) A fost o idee (desecretizarea memorandumului - n.r.),…

- "Am discutat, intr-adevar, in Biroul Național Permanent. Domnul președinte Dragnea a pus aceasta problema s-o studiem. Și, daca se poate face, cred ca ar fi bine sa știe tot poporul ce discutam in guvern, ca nu e nicio problema, n-avem secrete. Vorbim de Romania, nu de persoane sau de grupuri politice",…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, explica intr-un raport dat publicitatii miercuri detaliile vizitei pe care a facut-o in Israel alaturi de premierul Viorica Dancila in 25 si 26 aprilie si care a generat un conflict cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului cerandu-i demisia premierului.…

- „Guvernul nu trebuia sa se apuce de o tema care este a președintelui fara sa discute cu președintele. Geșeala a fost facuta. Romania, ca stat, nu are absolut niciun interes sa-și strice relațiile foarte bune de prietenie cu Israelul pentru niște politicieni care n-au ințeles care este rostul lor”, a…

- "Sunt convinsa ca s-a aflat pentru ca atitudinea domnului presedinte nu a pus intr-o lumina proasta presedintele sau premierul, aprecierile sunt la nivel national si acest lucru nu trebuie sa se intample. Am fost concentrata pe intalnirile pe care le-am avut si am privit vizita ca pe un lucru bun…

- Premierul Viorica Dancila a avut, la 25 aprilie 2018, o intrevedere cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care o intreprinde in Statul Israel, a anunțat Guvernul Romaniei. Potrivit acestuia, premierul israelian a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a…

- "Premierul roman a exprimat satisfacție pentru interesul acordat de partea israeliana la propunerea parții romane privind incheierea unui parteneriat Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, care va permite elaborarea de proiecte comune in principalele domenii ale acestuia, respectiv cercetare,…

- „Președintele Romaniei nu a fost informat sau consultat in prealabil in legatura cu acest demers. Administrația Prezidențiala subliniaza ca aceasta decizie nu are la baza evaluari solide si cuprinzatoare. Un astfel de demers nu se poate face decat in urma unei analize de profunzime, care sa ia in considerare…