Benjamin Netanyahu s-a întâlnit în secret cu prințul moștenitor saudit (presa israeliană) Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat o deplasare neanunțata în Arabia Saudita pentru a se întâlni cu prințul moștenitor saudit, Mohammad bin Salman, și secretarul de stat american Mike Pompeo, scrie presa israeliana citata de The Guardian.



În cazul în care calatoria, despre care presa israeliana afirma ca a avut loc duminca noaptea, va fi confirmata, aceasta va marca un eveniment la nivel înalt extrem de rar între cele doua țari adversare.



Mutarea face probabil parte din eforturile lui Netanyahu de normalizare a relațiilor cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

