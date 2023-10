Stiri pe aceeasi tema

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au intrat in a cincea zi. Marți, Israelul a lansat noi atacuri asupra Hamas, in timp ce pe teritoriului sau au fost trimise rachete atat din Fașia Gaza, cat și din Siria. Ministrul israelian al apararii, Yoavv Gallant, a declarat ca ofensiva inceputa…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat ca a discutat despre sprijinul pentru Israel in convorbirea telefonica pe care a avut-o marti cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, dupa ce s-a intalnit cu echipele de securitate nationala americane ''pentru a directiona urmatorii pasi'' - transmite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut luni, 9 octombrie, formarea unui "guvern de uniune nationala", in a treia zi a ofensivei masive lansate de miscarea islamista palestiniana Hamas, care s-a soldat cu cel putin 900 de morti in Israel pana acum, scrie AFP, preluata de Agerpres."Le cer liderilor…

- Intr-un discurs televizat susținut sambata seara, Netanyahu a vorbit despre „o razbunare puternica a Israelului pentru aceasta zi neagra”: „Ceea ce s-a intamplat astazi nu s-a vazut niciodata in Israel. Ne vom razbuna puternic pentru aceasta zi neagra”, dupa atacul mișcarii palestiniene in Israel. …

- Hamas a lansat un atac de mare amploare asura Israelului folosind mii de rachete. Luptatori jihadiști au invadat sudul Israelului unde au executat mai mulți civili, potrivit... The post Premierul israelian, Benjamin Netanyahu: „Suntem in razboi” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca, convins de acest lucru, ca țara sa va este aproape de o pace “istorica” cu Arabia Saudita, prezicand ca aceasta ar putea fi incheiata de președintele american Joe Biden și ar putea remodela Orientul Mijlociu, noteaza Reuters. Cu toate acestea, in…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat luni ca se va intalni cu miliardarul american Elon Musk pentru a discuta despre inteligenta artificiala, in cadrul vizitei sale in Statele Unite cu prilejul Adunarii Generale a ONU din aceasta saptamana, transmite AFP. "Voi incepe aceasta vizita in California,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a participat joi, la Petah Tikva, la ceremonia de inaugurare a primei linii de tramvai care va traversa orasul Tel Aviv, centrul economic si cultural al Israelului, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Facem o revolutie in transporturi… este vorba despre concretizarea…