- Audierile in cadrul procesului pentru coruptie al premierului Benjamin Netanyahu au fost reluate duminica dupa o pauza de doua luni, pe fondul intensificarii protestelor impotriva coruptiei si a modului in care a fost gestionata criza cauzata de noul tip de coronavirus in Israel, informeaza Reuters.…

- Germania a promis 3 miliarde de euro (3,4 miliarde dolari) pentru ajutarea celor mai sarace tari ale lumii, la summitul Grupului celor mai dezvoltate 20 de state ale lumii (G20), a anuntat sambata Ministerul german de Finante, citat de Reuters, potrivit news.ro.Fondurile vor fi disponibile…

- Ieri, premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a prezentat in Parlament noul guvern de uniune convenit cu fostul sau rival Benny Gantz, relateaza DPA si Reuters. ‘Aceasta este o zi importanta pentru statul Israel’, a declarat Netanyahu in Knesset, cu ocazia ceremoniei de investire a guvernului, care…

- Audierile in cadrul procesului de extradare in SUA a fondatorului WikiLeaks Julian Assange vor fi reluate in septembrie, dupa ce au fost initial amanate pentru luna in curs, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat luni un tribunal londonez, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Tribunalul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat duminica increderea ca Washingtonul va da unda verde Israelului in doua luni pentru a merge mai departe cu anexarea de facto a unor parti din Cisiordania ocupata, potrivit Reuters. Palestinienii si-au exprimat indignarea fata de planurile…