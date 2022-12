Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ruși care participa la razboiul din Ucraina vor fi eligibili pentru congelarea și depozitarea gratuita a spermei in criobanci, a informat agenția de presa rusa TASS, citata de CNN . Agenția citeaza o scrisoare din partea Ministerului rus al Sanatații primita de Igor Trunov, președintele Uniunii…

Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, a dezvaluit de unde primeste Putin informații despre operatiunea militara speciala rusa din Ucraina.

- Statele Unite au lansat un apel, pe un ton ironic, presedintelui rus Vladimir Putin la recunoasterea realitatii conflictului din Ucraina si retragerea trupelor sale dupa ce a folosit cuvantul „razboi”, interzis in Rusia, in cursul unei conferinte de presa, noteaza AFP. Declansata pe 24 februarie, interventia…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu oficiali responsabili cu „operațiunea militara speciala” rusa din Ucraina, a anunțat, sambata, Kremlinul, in timp ce teritoriul ucrainean a fost vizat de bombardamente rusești masive. „Vineri, președintele a petrecut intreaga zi la cartierul general al…

- Președintele rus Vladimir Putin a revenit asupra declarațiilor de joi, cand a spus ca „operațiunea speciala” din Ucraina ar putea dura mult timp. Cu ocazia unei conferințe de presa susținuta vineri, liderul de Kremlin a precizat ca s-a referit la durata procesului de rezolvare a situației din Ucraina,…

Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat ca Kievul nu doreste sa reia negocierile, drept urmare operatiunea militara speciala continua, relateaza GAZETA.

„Aventura" militara dezastruoasa a lui Vladimir Putin in Ucraina a ridicat o noua perspectiva, aceea ca guvernarea lui, de 22 de ani, s-ar putea apropia de sfarșit.

- Rusia isi continua ”operatiunea militara speciala” in Ucraina, ale carei obiective raman neschimbate, deoarece Kievul nu vrea negocieri, anunta Kremlinul vineri, ziua anexarii prevazute de Moscova a patru regiuni ucrainene, relateaza Tass. ”In conditiile in care partea ucraineana a anuntat in mod…