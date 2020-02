Beneficiile sportului asupra sănătății mintale Beneficiile sportului asupra starii fizice sunt bine cunoscute, insa studiile din ultimii ani au aratat ca activitatea constanta poate influența pozitiv și sanatatea mintala. Practicarea regulata a unui sport contribuie la imbunatațirea starii de spirit. Fie ca alegi banda de alergare sau preferi sa te bucuri de aerul proaspat in mijlocul naturii, fie ca mergi la clasele de cycling ori pleci in expediții montane, toate tipurile de activitate fizica sunt benefice pentru starea de spirit. Pe langa faptul ca ajuta la tonifierea corpului, activitațile fizice activeaza la nivelul creierului anumite… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

