- Puțini dintre romani consuma aceasta leguma. In realitate, gulia poate fi considerata o leguma minune, datorita beneficiilor sale de-a dreptul miraculoase asupra sanatații omului. Este o sursa buna de nutrienți, cum ar fi vitamina C și fibre. Gulia este o leguma inrudita cu varza, broccoli și conopida.

- Pepenele galben are un gust aparte, fiind, in același timp, un adevarat medicament natural. Conține 90% apa, albumine, fibre alimentare, potasiu, fier, vitaminele A, B, C, magneziu, fosfor, calciu și potasiu. Beneficiile consumului de pepene galben Imbunatațește funcțiile inimii. Avand in compoziție…

- Vinetele pot fi un superaliment, dar mulți oameni prefera sa le consume in variante care le lasa fara multe dintre proprietațile lor. Chiar și așa, consumul de vinete ofera multe beneficii pentru organism. Daca le consumam cu tot cu coaja efectele pozitive asupra corpului vor fi mai numeroase.

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2- in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), citat de Agerpres. Consumul clientilor casnici a fost in scadere cu 3,2-,…

- Sase din zece romani (58%) au in plan reducerea consumului de apa, prin alegerea dusurilor in locul bailor prelungite in cada, arata rezultatele unui studiu de specialitate, publicat marti. Conform datelor centralizate de Reveal Marketing Research, din totalul respondentilor care vor sa faca economie…

- Romanii petrec aparte minivacanța prilejuita de Rusaliile Ortodoxe și au pus la treaba personalului din cadrul IGSU- interventiile au fost cu 22 % mai multe decat anul trecut. Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului, Monica Dajbog, incepand de vineri, ca urmare a dispoziției Ministrului Afacerilor…

- Oamenii sunt din ce in ce mai curiosi in legatura cu efectele consumului de cafea asupra sanatatii, arata o noua analiza realizata de Institutul pentru Informatii Stiintifice despre Cafea (ISIC), prezentata de Asociatia Romana a Cafelei (ARC).