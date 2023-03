Beneficiile inteligenței artificiale pentru securitatea cibernetică: Protejarea întreprinderilor împotriva amenințărilor cibernetice In era digitala de astazi, securitatea cibernetica este mai importanta ca niciodata. Atacurile cibernetice devin din ce in ce mai frecvente, iar intreprinderile trebuie sa ia masuri pentru a se proteja de amenintarea incalcarilor de date si de alte amenintari cibernetice. Amenintarile cibernetice reprezinta un pericol permanent pentru intreprinderi, indiferent de sector. Indiferent daca administrati un cazinou online NetBet sau o institutie financiara, protejarea datelor si sistemelor de infractorii cibernetici este cruciala pentru succesul dumneavoastra. Din fericire, inteligenta artificiala… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

