Beneficiile calculului corect al amprentei de carbon (CO2) pentru afacerea ta In ultimii ani, a existat o preocupare tot mai mare cu privire la impactul activitaților umane asupra mediului, generata de schimbarile climatice. Un factor important care contribuie la aceste schimbari este eliberarea de dioxid de carbon (CO2) in atmosfera, menționata adesea ca amprenta de carbon. Companiile de orice fel și din toate industriile sunt principalele generatoare de gaze cu efect de sera, drept pentru care, numeroasele directive europene din ultimii ani au impus companiilor masuri ce au ca scop reducerea acestor emisii și implicit, diminuarea amprentei de carbon. In contextul masurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Produsele din tutun cu o aroma caracteristica sau care conțin arome in oricare dintre componentele lor, precum și produsele din tutun incalzit care ard vor avea obligativitatea etichetarii cu mesajul de informare. Este anunțul oficial facut de catre Ministerul Sanatații, care ține sa precizeze ca produsele…

- Europa ar trebui sa se pregateasca pentru mai multe valuri de caldura mortale cauzate de schimbarile climatice. Anul trecut, in Europa a fost cu aproximativ 2,3 grade Celsius mai cald decat in perioada preindustriala. Potrivit unui raport de amploare, anul trecut, continentul care se incalzește cel…

- Incalzirea climei cauzata de activitatile umane creste in prezent cu o rata de peste 0,2 grade Celsius pe deceniu, emisiile de gaze cu efect de sera atingand un nivel record, potrivit unui amplu studiu international publicat joi, transmite AFP, citata de Agerpres. „In perioada 2013-2022, incalzirea…

- Masurile care se iau la nivel internațional, in prezent, pentru a limita incalzirea climei vor expune mai mult de o cincime din omenire la calduri extreme si potential mortale pana la sfarsitul acestui secol, avertizeaza oamenii de stiinta, conform AFP . Temperatura de la suprafata Terrei ar putea sa…

- Țarile ce vor avea cel mai mare numar de persoane care s-ar putea confrunta cu „o caldura mortala” India (600 de milioane), Nigeria (300 de milioane) si Indonezia (100 de milioane) sunt tarile ce vor avea cel mai mare numar de persoane care s-ar putea confrunta cu „o caldura mortala”, potrivit acestui…

- Eșecul politicilor de limitare a incalzirii climatice va expune mai mult de o cincime din populația lumii la valuri de caldura extreme si potential mortale pana la sfarsitul acestui secol, au avertizat oamenii de stiinta intr-un studiu publicat luni, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Temperatura de…

- Perioada 2023-2027 va fi aproape sigur cea mai calda inregistrata vreodata pe Terra, sub efectul combinat al emisiilor de gaze cu efect de sera si al fenomenului meteorologic El Nino, care provoaca o crestere a temperaturilor, a avertizat miercuri ONU, relateaza AFP. In plus, se asteapta ca temperaturile…

- Lumea noastra supraincalzita va depasi pentru prima data o limita-cheie de temperatura in urmatorii ani, potrivit oamenilor de stiinta. Cercetatorii spun ca exista acum o probabilitate de 66% sa depasim pragul de 1,5 grade Celsius al incalzirii globale pana in 2027, relateaza News.ro . Probabilitatea…