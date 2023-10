Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo a cerut joi sanctiuni internationale impotriva Serbiei, dand asigurari ca Belgradul se afla in spatele grupului de paramilitari suspectat ca a ucis un politist kosovar albanez duminica, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Din acest motiv, Serbia ar trebui sa fie sanctionata”, a declarat premierul…

- Copiii sub 14 ani, singurii spectatori ai meciului Romania – Andorra. UEFA a anunțat sancțiunile dupa meciul cu Kosovo UEFA a luat o decizie dupa incidentele de la Romania – Kosovo 2-0, unde o parte din galerie a afișat un banner pe care a scris Kosovo e Serbia. Concret UEFA a decis ca partida Romania…

- Fidan Aliti, fundașul central al naționalei kosovare, afirma ca „bannerul Kosovo e Serbia a depașit orice limita”. Dupa incidentele din 12 septembrie, de la Romania - Kosovo 2-0, „tricolorii” risca sa joace ultimele doua meciuri acasa din preliminarii fara spectatori. ...

- Federația de Fotbal din Kosovo s-a adresat celor de la UEFA, dupa incidentele de marți seara de pe Arena Naționala, atunci cand suporterii romani au afișat un banner cu mesajul ”Kosovo e Serbia”. Kosovarii solicita UEFA sa analizeze toate probele și sa dispuna sancțiuni pentru Romania. „Federația de…

- Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Razvan Burleanu (39 de ani), a comentat situația din minutul 18 al partidei dintre Romania și Kosovo, cand ultrașii din facțiunea „Uniți sub Tricolor” au afișat intr-una din peluzele Arenei Naționale un banner pe care scria „Kosovo e Serbia”. In urma acestui…

- Deputatul AUR Dan Tanasa considera ca afisarea unor bannere inscriptionate cu mesajele „Basarabia e Romania” si „Kosovo este Serbia” nu pot fi catalogate in niciun fel gesturi extremiste sau golanesti. Formatiunea pe care o reprezinta doreste ca autoritatile statului roman sa ia atitudine si in privinta…

- Campioana europeana a acestei ediții va fi decisa, duminica, de la 21:00, la Bruxelles, dupa ce vineri Serbia a trecut de Țarile de Jos cu 3-1, iar Turcia a invins-o pe Italia, deținatoarea titlului, cu 3-2. In voleiul feminin nu este loc de surprize, cel puțin nu la nivel inalt. La ultimele trei ediții…

- Tarile membre UE au produs anul trecut o cantitate de 3,2 miliarde litri de inghetata, in crestere cu 5% fata de situatia din 2021, arata datele publicate luni de Eurostat, informeaza AGERPRES . In randul statelor membre, Germania a fost cel mai mare producator de inghetata in 2022, cu o productie de…