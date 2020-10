Stiri pe aceeasi tema

- Regele Philippe al Belgiei s-a intalnit pentru prima data cu sora lui vitrega, Delphine de Saxa-Coburg, pe care justitia a recunoscut-o recent in calitate de membru oficial al casei regale si cu care actualul suveran belgian "va dezvolta o legatura fraterna", a anuntat joi Palatul Regal din Bruxelles,…

- Un brașovean in varsta de 40 de ani a fost condamnat definitiv la doi ani și șase luni de inchisoare cu suspendare pentru inșelaciune dupa ce a cucerit-o pe o romanca, angajata a Comisiei Europene, iar apoi a convins-o sa sa ii transfere zeci de mii euro, mințind ca ANAF i-a blocat contul in care are…

- Artista belgiana Delphine Boel, recunoscuta recent ca al patrulea copil al fostului rege Albert al II-lea dupa un test ADN la care acesta a fost constrans, va avea de acum titlul de printesa, a decis joi justitia belgiana, relateaza AFP. Aceasta victorie in fata Curtii de Apel de la Bruxelles, etapa…

- Andy Robinson, instalat la carma naționalei noastre in 2019, a caștigat Cupa Mondiala cu reprezentativa Angliei in 2003. La doua decenii de la acel eveniment, el spera sa fie din nou prezent la cea mai tare competiției din rugbyul mondial, insa cu echipa ”stejarilor”. „Chiar cred ca putem sa ne calificam…

- Justiția belgiana va spune la sfârșitul lunii octombrie de ce drepturi și titluri poate beneficia Delphine Boël, recunoscuta recent ca al patrulea copil al fostului rege Albert al II-lea dupa un examen ADN la care acesta din urma a fost obligat de instanța, potrivit AFP.Curtea de…

- Olanda a emis sambata noi alerte pentru calatoriile in Spania, Franta si Belgia vecina, in urma cresterii numarului cazurilor de COVID-19 inregistrate in aceste tari, informeaza agentia DPA, potrivit AGERPRES.Autoritatile olandeze recomanda in special evitarea calatoriilor in capitalele Frantei…

- Consiliul Național de Securitate (CNS) a anunțat noile masuri de prevenire a raspandirii Covid-19, valabile incepand de miercuri, 29 iulie, pe teritoriul Belgiei, informeaza La Derniere Heure.Intre 15 si 21 iulie, 216 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate zilnic in Belgia,…