Stiri pe aceeasi tema

- Preturile globale ale carbunelui au crescut aproape de niveluri record, deoarece criza din Ucraina mareste asteptarile ca europenii vor incepe sa solicite combustibili fosili de teama ca tensiunile intre Rusia si tarile occidentale vor duce la intreruperea livrarilor rusesti de gaze naturale, transmite…

- Rata anuala a inflatiei va creste probabil gradual in urmatoarele luni, sub impactul socurilor pe partea ofertei, depasind valorile evidentiate pe acest orizont de timp de prognoza pe termen mediu din luna noiembrie 2021, informeaza banca centrala.Potrivit sursei citate, determinante pentru inrautatirea…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna trecuta la un nivel record, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si investitori, transmite Agerpres.Cresterea…

- Inflația a inregistrat cea mai mare creștere din ultimul deceniu in Istanbul, potrivit datelor furnizate sambata de autoritați și citate de Reuters. In cel mai mare oraș al Turciei, inflația din decembrie a ajuns la un nivel record pentru ultimul deceniu, iar guvernul a decis sa majoreze de…

- Prețul gazelor naturale pe bursa din Romania, nou record istoric foto arhiva Prețul gazelor naturale pe bursa din România, în speța pe piața spot, pentru ziua urmatoare a crescut în ultima saptamâna cu aproape 70% și a atins un nou record istoric, de aproape 900 de lei…

- In acest an, inflația va atinge cota maxima pentru ultimii 20 de ani, afirma economistul Veaceslav Ionița. Acesta atrage atenția asupra faptului ca in Moldova, luna anterioara a fost inregistrata o accelerare puternica, de pese 12,4%, iar la la produsele alimentare am ajuns la 15,5%.

- Inflatia din zona euro a atins in noiembrie un nivel record de 4,9%, cel mai ridicat din cei 25 de ani in care au fost colectate date, fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor preliminare publicate marti de biroul european de statistica Eurostat, ridicand noi intrebari despre ce va…

- Graul romanesc a ajuns la cel mai mare preț din ultimii 8 ani: Se inregistreaza record dupa record Graul romanesc a ajuns la cel mai mare preț din ultimii 8 ani: Se inregistreaza record dupa record Cele mai recente date publicate de Comisia Europeana arata ca graul romanesc a depașit 250 de euro tona,…