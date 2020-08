Turiștii de pe o plaja de la Marea Nordului, din Belgia, s-au luat la bataie cu polițiștii care au incercat sa ii indeparteze de pe nisip, in condițiile in care nu pastrau distanțarea sociala. Situația a degenerat și turiștii au aruncat in polițiști cu umbrele și șezlonguri.