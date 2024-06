Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 02 iunie a.c., in contextul Zilelor Județului Dambovița, 50 dintre automobilele inscrie in Retromobil Club Romania, Filiala Dambovița, au plecat intr-o parada spectaculoasa pe strazile Targoviștei. Adunarea s-a dat in parcarea Consiliului Județean Dambovița, langa Cinematograful Independența,…

- La Galeria Framing Art din Targoviște, astazi, in cadrul evenimentelor dedicate Zilelor Județului Dambovița, a avut loc o expoziție a clasei de Pictura, Arta Moderna și Grafica, a Școlii Populare de Arte „Octav Enigarescu”. Binecunoscutul artist Mihai Șerbanescu a expus, in cadrul vernisajului, in jur…

- In cadrul manifestarilor culturale prilejuite de Zilele Județului Dambovița, Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, instituție de cultura subordonata Consiliului Județean Dambovița, anunța deschiderea expoziției Nomen est omen. Epocile lui Matei Basarab și Constantin Brancoveanu. Vernisajul…

- Aproape 95 de milioane de lei au fost investiții pana la acest moment, in mandatul președintelui CJD, Corneliu Ștefan, in dotarea și reabilitarea Spitalului județean de urgența Targoviște. „Promisiune onorata! Sanatatea dambovițenilor a fost pe primul loc in mandatul meu de președinte al Consiliului…

- Caravana culturala a romilor 2024, proiect susținut de Centrul Național de Cultura a Romilor și Agenția Naționala pentru Romi, a poposit astazi la Targoviște. Peste 100 de copii, cetațeni romani de etnie roma din Dambovița, cu rezultate deosebite la invațatura, muzica sau sport, au fost premiați intr-o…

- Olimpiada Naționala de Religie Ortodoxa, organizata pentru clasele V-VIII la Focșani și pentru clasele IX-XII la Piatra Neamț, in perioada 7-12 mai 2024, a fost o ocazie de bucurie și mandrie pentru Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare” Bacau, care a obținut rezultate remarcabile in cadrul competiției.…

- Intalnire cu subiecte deosebit de importante pentru Universitatea Valahia din Targoviște intre noua conducere academica a instituției de invațamant superior și conducerea Consiliului Județean Dambovița. Pe agenda au fost subiecte privitoare la situația investițiilor din Campusul universitar, dar și…

- Matematicienii desavarșiți din randul elevilor care au participat la cea de-a 74-a ediție a Olimpiadei Naționale de Matematica, competiție care a avut loc la Targu Mureș incepand cu data de 3 aprilie, au fost premiați in urma rezultatelor lor.Astfel, sambata, 6 aprilie, la Teatrul Național din municipiul…