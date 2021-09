Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a dat start celui mai mare exercitiu militar la granita cu tarile membre NATO. Este vorba despre "Zapad - 2021", la care vor participa 200 de mii de militari din Federatia Rusa, Belarus, Armenia, Kazahstan, Tadjikistan, India, Kirgistan, Mongolia, Sri Lanka si Serbia.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, si-a manifestat vineri disponibilitatea de a accepta trupe ruse in tara daca va exista un risc grav la adresa securitatii nationale, consemneaza agentia EFE, potrivit Agerpres. ''Daca este necesar sa amplasam toate fortele armate (ruse) pentru a garanta…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, aflat sub presiune din cauza sanctiunilor dictate de Uniunea Europeana, a cerut marti sprijin suplimentar din partea Rusiei, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Vladimir Putin, transmite dpa. 'Evolutiile sunt nebunesti. In fiecare zi se schimba…

- Lituania i-a acordat, luni, liderei opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, precum și echipei sale, statut oficial in aceasta țara, relateaza Agerpres , care citeaza DPA. ”Incepand de astazi, reprezentarea belarusa democratica in Lituania este o instituție acreditata”, a declarat ministrul lituanian…

- Autoritatile Myanmarului au ars sambata opiu, heroina, metamfetamina si alte droguri in valoare totala de peste o jumatate de miliard de dolari, confiscate de politie, ca avertisment dat traficantilor care par sa fi reusit sa evite restrictiile de calatorie impuse in contextul pandemiei de COVID-19,…