- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a acuzat, marti, ca Moscova planuiește in secret organizarea unei revoluții in Minsk, potrivit agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax. Scrutinul prezidential este programat duminica in Belarus, iar Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994…

- Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a acuzat marți Moscova ca a mințit în privința mercenarilor ruși din Belarus și a acuzat faptul ca se încearca pornirea unei revoluții în țara sa, transmite Reuters. Lukașenlo, la putere din 1994, vrea sa fie reales la scrutinul…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat ca retinerea celor 32 de mercenari, cetateni ai Rusiei, este o situatie exceptionala si l-a insarcinat pe directorul KGB, Valeri Vakulcik, sa faca interpelari catre organele de stat din Rusia pentru a clarifica „ce se intampla”.

- Dupa ce Rusia a tras un „glont in spatiu“, testand o misterioasa arma anti-satelit, marile puteri sunt in alerta, dar Moscova arata cu degetul tot spre Washington. Astazi, la Viena sunt prevazute negocieri intre Rusia si SUA, pe aceasta tema.

- Fostul sportiv ucrainean Vasilii Vasilenko a fost acuzat de spionaj. El se afla intr-un izolator la Moscova, a declarat pentru RIA Novosti serviciul de presa al Curții Meșcianski. Interlocutorul agenției a precizat ca ex-fotbalistul a fost arestat inca in octombrie anul trecut, dar atunci a fost acuzat…

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a acuzat joi Rusia și Polonia ca s-au amestecat în alegerile prezidențiale de pe 9 august, în mijlocului unei campanii de represiune denunțata de opoziție, afirmații respinse de catre Kremlin, relateaza AFP. ingerintele provin "atât…

- Un tribunal rus l-a declarat vinovat luni pe fostul puscas marin american Paul Whelan de spionaj in favoarea SUA si l-a condamnat la 16 ani de inchisoare dupa un proces cu usile inchise, denuntat de diplomati americani ca nedrept si opac, potrivit Reuters.Whelan - care, in afara de cetatenia…

- Stanislaw și Ilya Kostsew, doi frați in varsta de 19, respectiv 21 de ani, au fost condamnați la moarte, in Belarus. Aceasta este ultima țara din Europa in care pedeapsa capitala este inca aplicata, informeaza BBC.Cei doi au fost gasiți vinovați pentru uciderea unei femei, Natalya Kostritsa, fosta lor…