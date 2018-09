Belarus refuză mprumuturile de la FMI Presedintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, este de parere ca programul propus de FMI ar putea deveni un "șoc pentru populație", in conditiile in care Fondul a insistat asupra unei perioade mai scurte de implementare a reformelor, fata de termenele planificate anterior, potrivit Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

