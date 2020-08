Presedintele in exercitiu al Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a castigat alegerile desfasurate duminica in aceasta tara, obtinand 80,23% din voturi, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala, citand rezultatele preliminare ale unui scrutin tensionat, marcat de violente si acuzatii de fraude electorale, transmit Reuters si AFP.



Svetlana Tihanovskaia, o fosta profesoara de engleza devenita principalul rival al lui Lukasenko in alegerile prezidentiale, a intrunit 9,9% din voturi, a indicat Comisia.



Rezultatele preliminare au fost anuntate dupa ce politia din Belarus a intervenit…