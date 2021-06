Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a semnat o lege prin care inasprește sancțiunile pentru protestatarii care participa la mitinguri neuatorizate și sancțiunile pentru ”extremism”, informeaza Hotnews , care citeaza AFP. Noua legislație este adoptata in contextul in care regimul politic din…

- Puși in fața unui act de terorism din partea regimului de la Minsk, e potrivit sa ne reamintim cat de importante sunt regulile democrației, drepturile omului și libertatea de expresie. Suntem la cateva sute de kilometri de Belarus, dar in realitate ne gasim pe planete diferite. Nu avem nimic in comun…

- Kremlinul a declarat marti ca "regreta" recomandarea facuta de Uniunea Europeana companiilor sale aeriene de a evita spatiul aerian belarus pentru a pedepsi astfel regimul lui Aleksandr Lukasenko, acuzat ca a deturnat un avion la Minsk pentru a aresta un disident, relateaza AFP potrivit Agerpres.…

- Opozantul belarus Roman Protasevici, retinut duminica dupa deturnarea unui avion de linie, se afla in arest preventiv intr-o inchisoare din Minsk, informeaza luni AFP, care citeaza o declaratie a purtatoarei de cuvant a Ministerului de Interne belarus.

- "Exista ghiduri de orientare pentru calatoriile aeriene si instantele aviatiei civile internationale sunt cele care trebuie sa evalueze daca standardele internationale au fost respectate sau nu", a spus Dmitri Peskov, purtator de cuvant al Kremlinului, potrivit agentiei de stiri Interfax, in contextul…

- Canalul de Telegram de opozitie Nexta din Belarus a anuntat duminica faptul ca unul dintre fostii sai colaboratori a fost retinut dupa aterizarea de urgenta la Minsk a avionului civil in care se afla si care se indrepta spre Vilnius, denuntand o noua masura de represiune din partea regimului presedintelui…

- Patru avocati germani au depus o plangere penala impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko in urma violentelor excesive care au avut loc in Belarus dupa alegerile prezidentiale desfasurate in aceasta tara in august anul trecut, relateaza dpa. Plangerea a fost depusa la Parchetul federal german…