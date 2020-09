Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii belaruși au acuzat-o oficial pe Maria Kolesnikova, lidera a protestelor, de subminarea securitații naționale, a spus miercuri Comisia de Investigații, relateaza Reuters. Kolesnikova fost acuzata ca a facut apel la ”acțiuni menite sa submineze securitatea naționala a Belarusului”…

