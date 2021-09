Stiri pe aceeasi tema

- Lidera opozitiei belaruse din exil, Svetlana Tihanovskaia, a solicitat miercuri Frantei sa-si utilizeze intreaga sa influenta pentru a ajuta la rezolvarea crizei politice din tara sa, afirmand ca este pregatita sa se intalneasca 'in orice moment' cu presedintele Emmanuel Macron, relateaza AFP.…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, s-a angajat luni sa continue lupta, la un miting organizat la un an de la alegerile prezidentiale la care i-a fost rivala sefului de stat autoritar Aleksandr Lukasenko, relateaza AFP. La 9 august 2020 "am votat pentru libertate", a declarat Tihanovskaia…

- La Minsk s-a deschis miercuri procesul, cu usile inchise, impotriva uneia dintre personalitatile cele mai importante ale miscarii de contestare din Belarus in 2020, carismatica flautista Maria Kolesnikova, acuzata ca a intentionat sa inlature de la putere regimul autoritar al presedintelui Aleksandr…

- Certificatul sanitar COVID-19 va deveni obligatoriu pentru accesul in mijloacele de transport pe distante lungi in Franta dupa data de 7 august, a anuntat miercuri ministrul francez al transporturilor, Jean-Baptiste Djebbari, potrivit AFP. Adoptata de parlamentul de la Paris in noaptea de duminica spre…

- Lidera in exil a opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat marti la Washington ca le-a cerut liderilor americani sanctiuni inasprite impotriva companiilor publice din tara sa pentru a le determina sa renunte la sustinerea presedintelui Aleksandr Lukasenko, noteaza AFP. Opozanta,…

- Sefa opozitiei belaruse in exil, Svetlana Tihanovskaia, aflata in Statele Unite cu incepere de duminica, se va intalni cu inalti responsabili ai Casei Albe, a declarat vineri pentru AFP o sursa guvernamentala americana, in timp ce represiunea impotriva opozantilor se amplifica in tara, noteaza AFP.…