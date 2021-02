Stiri pe aceeasi tema

- La sase luni de la alegerile prezidentiale din Belarus, caștigate din nou de liderul autoritar Aleksandr Lukașenko, lidera opozitiei, Svetlana Tihanovskaia, a recunoscut ca miscarea pentru democratie a suferit o infrangere temporara, relateaza duminica DPA, potrivit Agerpres.

- Katerina Andreeva, 27 de ani, si Daria Sultova, 23 de ani, au documentat protestele din Belarus, din noiembrie si au fost arestate in aceeasi luna a anului trecut.Ambele femei au pledat nevinovate, dupa ce au fost acuzate ca, prin filmarile lor, au instigat, de fapt, la violența. Avocații acuzarii au…

- Lidera opozitiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, a promis luni ca va continua lupta impotriva conducerii autoritare a Republicii Belarus, la sase luni de la declansarea protestelor antiguvernamentale in aceasta tara, informeaza dpa. "Poporul belarus nu a cedat si nu va ceda", a scris Tihanovskaia pe…

- Șefa opozitiei Svetlana Tihanovskaia vrea sa se intoarca in Belarus din exilul de peste hotare si a cerut ajutorul comunitatii internationale, intr-un mesaj adresat marti sustinatorilor sai pe aplicatia de mesagerie Telegram, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Ea a spus ca situatia liderului…

- Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a primit miercuri premiul Saharov in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European, intr-un moment in care UE a decis sa extinda sanctiunile impotriva Minskului vizand in special societati, relateaza AFP. "Destinul nostru este sa castigam…

