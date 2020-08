Laureata premiului Nobel pentru literatura Svetlana Aleksievici a refuzat miercuri sa raspunda intrebarilor anchetatorilor belarusi care au convocat-o in cadrul anchetei asupra "consiliului de coordonare" al opozitiei, din care face parte, relateaza AFP. Acest "consiliu" a fost format de opozitie pentru a promova o tranzitie de putere, in timp ce presedintele Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994, se confrunta cu o miscare de contestare inedita de la alegerea sa controversata pe 9 august. "Am recurs la dreptul meu de a nu depune marturie impotriva mie insami", a explicat Svetlana Aleksievici,…