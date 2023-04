Stiri pe aceeasi tema

- UEFA nu a luat nicio decizie generala cu privire la Belarus, adversara Romaniei in preliminariile EURO 2024, in timpul sedintei Comitetului sau Executiv de la Lisabona, a indicat presedintele Uniunii europene de fotbal, Aleksander Ceferin, in ciuda apelului unui numar de aproximativ 100 de europarlamentari…

- „Ucraina trebuie sa invinga” in razboiul ei contra Rusiei, acest lucru fiind necesar pentru menținerea libertații și a democrației in Europa. Acest mesaj este transmis intr-un clip video elaborat de Departamentul de Stat al SUA și retransmis de Ambasada SUA in Romania. „Prin ajutorul nostru umanitar…

- Alexandr Lukașenko a reacționat la un document, prezentat intr-o investigație comuna a Kyiv Independent și a unui grup de instituții media din SUA și Europa, care detaliaza pașii viitori ai Rusiei pentru a prelua controlul complet asupra sferelor politice, economice și militare din Belarus pana in…

- Statele Unite vor anunta vineri, 24 februarie, un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa scape de dependenta energetica fata de Rusia, potrivit informațiilor Reuters . Ajutorul ar urma sa fie anuntat de administratorul Agentiei americane pentru Dezvoltare…

- Generalul in rezerva Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA in Europa, a declarat, joi seara, la Digi24, ca ofensiva rusa din regiunea ucraineana a orașului Bahmut s-a dovedit a fi „un dezastru” in incercarea Moscovei de a cuceri o zona care nu are valoare strategica. Generalul american a spus ca…

- Revine serviciul militar obligatoriu in Germania? Se implinește in curand un an de la declanșarea razboiului din Ucraina, acțiunile Rusiei schimband cu totul optica lucrurilor in Europa. Decizia lui Putin de a invada statul ucrainean a fost momentul definitoriu pentru statele europene de a se coagula…

- "In cadrul dezbaterii, alaturi omologii sai din Slovenia (ministrul de externe Tanja Fajon) și Pakistan (ministrul de externe Bilawal Bhutto Zardari) și de președintele consiliului director al Freedom House, Jane Harman, șeful diplomației romane a abordat evoluțiile geopolitice actuale, in special problematica…

- Kievul a pledat joi (19 ianuarie) ca Occidentul sa-i trimita in sfarșit arme grele, in timp ce șefii apararii din Statele Unite(SUA) și Germania se indreptau spre o confruntare legat de tancurile despre care Ucraina spune ca ar putea decide soarta razboiului, potrivit Reuters. Secretarul american al…