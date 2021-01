Stiri pe aceeasi tema

- Condamnarea liderei de opozitie belaruse Maria Kolesnikova, care este in prezent incarcerata in afara capitalei Minsk, a fost prelungita cu doua luni, pana la 8 martie, a anuntat miercuri echipa politicianului de opozitie Victor Babariko, relateaza dpa. Kolesnikova, in varsta de 38 de ani,…

- Peste 300 de persoane au fost retinute la Minsk, duminica, in timpul protestelor fata de presedintele Aleksandr Lukasenko, manifestantii cerand pentru al 18-lea weekend consecutiv plecarea liderului tarii, relateaza AP.

- Politia din Belarus a arestat zeci de oameni duminica la Minsk, in cursul unor noi proteste impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza Reuters si AFP, citand martori si mass media, noteaza Agerpres. Fortele de ordine au tras cu gloante de cauciuc, a indicat un martor, in timp ce agentia…

- Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, a comentat alegerile din Statele Unite, unde deocamdata candidatul democrat, Joe Biden, il avanseaza pe republicanul Donald Trump. In contextul problemelor aparute la numararea voturilor si a acuzatiilor aduse de Trump despre presupusele fraude, presedintele…

- Angajații Lufthansa au refuzat sa deserveasca aeronava președintelui Belarusului, Aleksandr Lukașenko, și i-au amintit liderului de la Minsk ca astfel s-a procedat și in cazul lui Nicolae Ceaușescu. Istoria se repeta. Lukașenko ii calca pe urme lui Nicolae Ceaușescu. Poporul ii cere demisia, iar angajatii…

- Politia belarusa a facut uz duminica de tunuri cu apa si grenade asurzitoare pentru a-i dispersa pe manifestantii adunati la Minsk ca sa protesteze din nou impotriva realegerii controversate a presedintelui Aleksandr Lukasenko, potrivit Ministerului de Interne belarus, informeaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a facut sambata o vizita la o inchisoare din Minsk pentru a se intalni cu mai multi lideri ai opozitiei detinuti acolo, tema principala a discutiei fiind reforma constitutionala, potrivit agentiei Belta, citata de Agerpres.Intr-o fotografie publicata de…