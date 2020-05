Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care a decis sa nu acorde prea mare importanta pandemiei de coronavirus, vrea sa invite oaspeti din alte tari la parada ce va fi organizata la sfarsitul acestei saptamani in Belarus pentru a marca 75 de ani de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial,…

- Peste 1.000 de fani au aplaudat, au scandat si s-au imbratisat asistand duminica la un meci de fotbal in Belarus, in ciuda apelurilor unui numar tot mai mare de suporteri de a boicota jocurile din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza luni Reuters.Belarus este singura tara din Europa unde…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a anuntat marti ca un pacient testat pozitiv pentru COVID-19 a murit, primul deces de virus confirmat in tara, dar in acelasi timp le-a recomandat oamenilor sa continue sa munceasca pentru a intari economia in lupta cu noul coronavirus, a relatat agentia…

- Principala candidata a opozitiei in alegerile prezidentiale din Polonia Malgorzata Kidawa-Blonska, indeamna la boicotarea scrutinului - prevazut in mai - si si-a suspendat campania din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza Reuters.

- Parlamentul polonez a adoptat sambata o lege care permite batranilor si cetatenilor aflati in carantina din cauza coronavirusului sa voteze prin corespondenta la alegerile prezidentiale din mai, transmite Reuters. Reglementarea li se aplica si celor autoizolati potrivit Agerpres. Guvernul de la Varsovia…

- Moscova a sugerat Minskului un acord asupra pretului la resursele energetice in schimbul aderarii Belarus la Rusia intr-un singur stat, a anuntat vineri presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa de stat de la Minsk, Belta, potrivit Reuters.

