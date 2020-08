Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul capitalei Beirut, Marwan Abboud, a declarat ca intre 200.000 si 250.000 de oameni si-au pierdut locuintele, iar autoritatile iau masuri pentru a le asigura hrana, apa si adapost. Abboud a dezvaluit ca un raport pe probleme de securitate redactat in anul 2014 avertiza cu privire la posibilitatea…

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005, relateaza BBC, potrivit digi24.ro. Autoritațile de la Beirut anunța ca cel puțin 50 de oameni au murit și aproximativ 2750 sunt…

- Imagini dezolante apar dupa ce o explozie masiva a zguduit capitala Libanului, Beirut, in seara de marți. Sute de oameni sunt raniți, au membre fracturate sau sunt acoperiți de fragmente de cioburi și sticla, iar alte zeci, cel puțin au murit. Beirut arata acum ca un oraș dupa razboi.

- O explozie puternica a zguduit capitala libaneza Beirut, relateaza site-ul Russia Today . Pe rețelele de socializare au aparut imagini inregistrari cu deflagrația, care a provocat pagube semnificative.

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005, relateaza BBC.

- Zeci de persoane au fost ranite in urma exploziei puternice produse marti dupa-amiaza in orasul libanez Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate libaneze citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro.Potrivit surselor citate, in capitala Libanului au avut loc…

- O explozie puternica s-a auzit marti in capitala Libanului, Beirut, dupa care au fost vazuti nori grosi de fum ridicandu-se deasupra capitalei, relateaza televiziunea Al Arabiya si martori oculari pentru Reuters. Nu au fost date publicitatii detalii privind incidentul. (Rador/FOTO Captura ecran)