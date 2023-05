Stiri pe aceeasi tema

- Olanda "ia in considerare in mod serios" sa trimita Ucrainei avioane de lupta F-16, dar nu a luat inca o decizie finala, a declarat vineri, 26 mai, premierul olandez Mark Rutte, potrivit Reuters.La inceputul acestei saptamani, Olanda a precizat ca dorește sa inceapa cat mai curand posibil antrenarea…

- Administratia Biden lucreaza sa risipeasca impresia ca noul sau sprijin anuntat pentru o coalitie de avioane de lupta pentru Ucraina este o intorsatura politica, comenteaza agentia DPA, preluata de Agerpres .„Nimic nu s-a schimbat”, a declarat Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat, marți, ca Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina impotriva fortelor rusesti ofera lectii Taiwanului, aratand cum o armata mai mica poate rezista unei forte mai mari, relateaza AFP, citat de Agerpres.„Am invatat o serie de lectii importante odata…

- FBI a anunțat ca a destramat o rețea de calculatoare pe care spionii ruși o foloseau de ani de zile pentru a fura informații sensibile din cel puțin 50 de țari, inclusiv guvernele NATO, scrie CNN. Acțiunea pare a fi o lovitura majora pentru serviciul de informații interne al Rusiei, FSB, care se presupune…

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- UPDATE Presedintele chinez Xi Jinping a afisat marti in Rusia, in a doua zi a vizitei sale de stat, ‘prioritatea’ pe care o acorda relatiilor ‘strategice’ intre Moscova si Beijing, doua ‘mari puteri’, declarand ca l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita in China in cursul…

- SUA si Uniunea Europeana intentioneaza sa limiteze si mai mult sprijinul pentru invazia Rusiei in Ucraina, au declarat vineri presedintele american Joe Biden si sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in finalul intalnirii lor la Casa Alba, relateaza DPA. „Facem noi pasi impreuna care sa vizeze…

- Candidatul la președinția SUA și fostul președinte Donald Trump le-a spus sambata (4 martie) republicanilor prezenți la Conferința anuala de acțiune politica conservatoare ca el este singurul candidat care poate preveni „Al Treilea Razboi Mondial”, despre care a mai spus ca se va intampla „daca nu se…