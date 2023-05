Stiri pe aceeasi tema

- Cargo, cea mai iubita trupa rock din Romania, a lansat recent o noua piesa intitulata “Te chem”. Melodia este o balada rock care transmite un mesaj puternic despre dorinta si sentimente profunde si pure. “Te chem” este o melodie cu un sound puternic, care imbina elemente de rock cu influențe de blues…

- „Ce m-aș imbata” este single-ul pe care AZA și Renvtø il aduc in playlisturi chiar la final de saptamana. Cu un sound ce te prinde de la primele acorduri și cu muzica și versurile compuse de catre Renvtø alaturi de Diana Șerban și Doddy, „Ce m-aș imbata” este despre chimie, dar și nepotrivire. „Ce m-aș…

- Chelsea Cutler a lansat “Stay Anything”. Piesa este cea mai recenta adaugare in catalogul lui Chelsea de piese in care ea a scris, inregistrat și produs singura. Traducand un flux și reflux de emoție in sunet, „Stay Anything” pune in contrast chitara acustica cu producția inghețata. Vocea lui Chelsea…

- Artista engleza a compus piesa „I Wrote a Song” in colaborare cu Lewis Thompson - un compozitor premiat cu Brit Award si care a lucrat cu David Guetta - si cu Karen Poole - care a compus cantece pentru Kylie Minogue, Lily Allen si David Guetta.

- Sabrina Stoica lanseaza primul ei single, Valuri la mal, o melodie despre reconectarea cu o iubire de mult pierduta. Cu o voce suava și un sound smooth, Sabrina este o gura de aer proaspat pentru industria muzicala romaneasca, o prezența tanara și enigmatica. „Valurile nu raman niciodata in larg.…

- MORTEN este considerat unul dintre cei mai bine cotați producatori/DJ-i din noul val, este de origine daneza și va ajunge pe mainstage-ul primei ediții a festivalului Massif, eveniment care va avea loc in perioada 3-5 martie in Poiana Brașov. Alaturi de David Guetta, MORTEN a pus bazele celui mai…

- COYOT și ALMA lanseaza “Scared”, o colaborare deep tech. DJ-ul și producatorul grec, creator de hituri, Coyot este binecunoscut in Europa pentru proiectele sale de succes „Love Myself For The Weekend”, „Remember” și „Why”, care sunt hituri absolute in mai multe teritorii. Coyot și ALMA s-au intalnit…