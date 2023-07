Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur s-a produs marți dupa-amiaza in zona Olteniei, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de 16 mai 2023 la ora 15:35:39 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona Olteniei, județul Gorj, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea…

- Ce faceți cu deșeurile de cafea? Daca o aruncați, o irosiți. La urma urmei, ați putea folosi aceasta “comoara” in multe alte domenii ale vieții dumneavoastra: de la gradinarit la tratamente de infrumusețare. Utilizarea zațului de cafea in gradina. Fertilizarea solului Zațul de cafea conține mulți nutrienți…

- Aseara, in mai multe localitați din județul Cluj a fost transmisa o avertizare de Cod Portocaliu de furtuna, cu ploi torențiale, descarcari electrice, grindina și vant. Citește și: RO-Alert: COD PORTOCALIU de vreme rea! Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina! Consecințele au aparut la scurt…

- Azi, 3 mai, in jurul orei 07.30, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Industriei la intersecție cu strada Bujorului din municipiu. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus pe strada Bujorului, de catre un barbat de 63…

- O autoutilitara s-a rasturnat sambata cu tot cu mașina pe care o transporta intre localitațile Ciucea și Poieni, de pe DN1 - E60 Cluj-Oradea, iar polițiștii vin cu clarificari cu privire la motivul accidentului.

- 33 de minori și un adult cu diferite contuzii și traumatisme minore au ajuns la spital in urma accidentului produs aseara pe DN 1, la Poiana Bradului, in județul Sibiu, in care au fost implicate doua autocare și un autoturism, informeaza Rador.In autocare se aflau 86 de elevi ai Seminarului Teologic…

- Pentru gestionarea situației de urgența a acționat Garda Potlogi cu o autospeciala de intervenție, Detașamentul Titu cu o ambulanța SMURD și SAJ DB cu un echipaj. La locul accidentului, echipajele de intervenție au gasit o autobasculanta care transporta pietriș, rasturnata. In urma evenimentului a…

- Doua accidente rutiere s-au produs, miercuri, pe drumurile din Prahova. Iata detalii: Primul dintre accidente s-a produs pe DN 1, la intersectia cu drumul care duce spre comuna Florești, fiind implicate doua autoturisme. Un pasager in varsta de 56 de ani este asistat medical la fața locului. Traficul…